Megawati Akan Serahkan SK Usung Airin-Ade Sumardi di Pilgub Banten

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur (Cagub) di Pemilihan Gubernur Banten 2024 mendatang. Airin dipasangkan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, SK dan rekomendasi kepada Airin-Ade akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Airin akan diundang datang langsung ke DPP PDIP sekaligus pemberian rekomendasi secara resmi oleh Megawati.

Hal itu juga bersamaan termasuk dengan calon yang diusung PDIP di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Ibu Airin, ada aturan yang mesti dipatuhi di PDIP itu sendiri. Nantinya rekomendasinya dan SK akan secara langsung diberikan oleh Ketum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri bersama Cagub DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat,” ujarnya di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu 25 Agustus 2024.

“Jadi Ibu Airin akan diundang ke DPP untuk mendapat arahan langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” imbuhnya.