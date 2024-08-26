Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai Optimistis Menang di Pilkada Papua Tengah

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |15:49 WIB
Pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai Optimistis Menang di Pilkada Papua Tengah
Perindo Papua Tengah
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengusung pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giyai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024.

Surat dukungan berupa B1 KWK diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Calon gubernur Papua Tengah, Willem Wandik mengatakan dirinya telah didukung oleh berbagai masyarakat. Sehingga dia optimis dapat terpilih pada Pilkada kali ini. 

"Kami sampaikan kepada masyarakat doa kalian sudah terjawab Dan hari ini kita diberikan dukungan partai-partai yang ada dan hari ini kami ke perindo maka dinyatakan sebagai memenuhi syarat untuk maju sebagai gubernur,"katanya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan dukungan kepada mereka berdua. "Kami menilai memberikan dukungan ini sangat luar biasa, bagi kami ini adalah suatu amanah untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Papua Tengah kiranya dukungan Ini bukan saja surat kita sama-sama membangun daerah,"ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Papua Tengah merupakan Provinsi Papua baru pemekaran sehingga membangun suatu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi menjadi program utamanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement