Pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai Optimistis Menang di Pilkada Papua Tengah

JAKARTA - Partai Perindo mengusung pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giyai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024.

Surat dukungan berupa B1 KWK diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Calon gubernur Papua Tengah, Willem Wandik mengatakan dirinya telah didukung oleh berbagai masyarakat. Sehingga dia optimis dapat terpilih pada Pilkada kali ini.

"Kami sampaikan kepada masyarakat doa kalian sudah terjawab Dan hari ini kita diberikan dukungan partai-partai yang ada dan hari ini kami ke perindo maka dinyatakan sebagai memenuhi syarat untuk maju sebagai gubernur,"katanya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan dukungan kepada mereka berdua. "Kami menilai memberikan dukungan ini sangat luar biasa, bagi kami ini adalah suatu amanah untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Papua Tengah kiranya dukungan Ini bukan saja surat kita sama-sama membangun daerah,"ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Papua Tengah merupakan Provinsi Papua baru pemekaran sehingga membangun suatu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi menjadi program utamanya.