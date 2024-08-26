Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Airin Rachmi Diany yang Diusung Maju di Pilgub Banten Bareng PDIP

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:04 WIB
Profil Airin Rachmi Diany yang Diusung Maju di Pilgub Banten Bareng PDIP
Airin Rachmi Diany (Foto: Okezone)
JAKARTA - PDI Perjuangan resmi mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten di Pilkada 2024. Airin dipasangkan dengan kader PDIP Ade Sumardi.

Airin sejatinya merupakan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode lewat Partai Golkar. Namun, parti beringin itu memutuskan untuk mengusung figur lain. Airin pun memilih menyeberang ke PDIP.

Berikut profil Airin Rachmi Diany yang dikutip dari berbagai sumber:

Airin Rachmi Diany, lahir 28 Agustus 1976. Ia merupakan Wali Kota Tangerang Selatan sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021. Airin merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung. 

Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia (1996) dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata.

 


