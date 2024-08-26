Profil Anies Baswedan, Cagub Jakarta yang Batal Diumumkan PDI Perjuangan

ANIES Baswedan batal diumumkan sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jakarta pada Pilgub 2024 oleh PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya, namanya santer sebagai Cagub berpasangan dengan Rano Karno sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk menghadapi pasangan calon (Paslon) dari Kolaisi Indonesia Maju (KIM) Plus Ridwan Kamil-Suswono dan dari independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Berikut ini ulasan tentang profil Anies Baswedan yang dirangkum dari berbagai sumber:

Anies diketahui lahir pada 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayahnya adalah Rasyid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Sementara kakeknya adalah H. Abdurrahman Baswedan atau dikenal dengan nama A. R. Baswedan.

Kakeknya Anies merupakan pahlawan nasional dan dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang Kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubaligh, dan sastrawan Indonesia. Tak cuma itu, kakek Anies pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebagai wakil menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), anggota parlemen, dan merupakan Anggota Dewan Konstituante.

Masih dari lingkup keluarga, Anies Baswedan juga memiliki sepupu yang namanya cukup mentereng di negeri ini yakni Kompol. (Purn.) Novel Baswedan yang sempat menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2007.

Sementara Ibu Anies Baswedan adalah Prof. Dr. Hj. Aliyah Rasyid Baswedan, M. Pd. yang merupakan dosen dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain aktif di berbagai kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan di Yogyakarta, Ibunda Anies juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Wanita Islam DIY selama tiga periode, serta turut aktif memimpin penyaluran beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera selama lebih dari 3 dekade.

Anies kecil pernah sekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Dasar Laboratori, Yogyakarta, saat umurnya 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Yogyakarta.