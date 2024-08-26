Agenda Paus Fransiskus Selama di Jakarta, Temui Jokowi hingga Misa Akbar di GBK

JAKARTA - Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan kenegaraan di di Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Paus akan menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu 4 September 2024.

"Jadi sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan rencana Paus akan tiba di jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang," kata Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

"Kemudian pada tanggal 4 September akan diadakan sebagai tamu negara tentunya akan diadakan acara upacara resmi kenegaraan akan diterima oleh bapak presiden di istana merdeka. Dan juga akan kegiatan di istana negara pada tanggal 4 September," tambahnya.

Pada tanggal 5, kata Andy, Paus Fransiskus akan menghadiri Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari yang sama, Paus juga dijadwalkan bakal mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

"Kemudian tanggal 5 Paus sebagai tamu negara selain nanti akan ada Misa Akbar yang akan diselenggarakan puncaknya ini acara puncaknya Misa Akbar di Kompleks Gelora Bung Karno baik di stadion madya maupun di stadion utama GBK. Ada beberapa kegiatan lain yang akan melibatkan Paus Fransiskus akan ada acara di Masjid Istiqlal dengan Imam Besar Masjid Istiqlal akan juga ada acara di Gedung Katedral di sekitar kawasan ini juga," ungkapnya.

Misa Akbar tersebut, kata Andy akan dihadiri oleh 90 ribu warga atau umat Katolik dari seluruh Indonesia.

"Saya hanya ingin sedikit juga menambahkan bahwa pada tanggal 5 itu selain acara Misa Akbar di GBK yang akan melibatkan kurang lebih sekitar 90 ribu warga umat katolik yang akan mengikuti acara Misa Akbar," kata Heru.