Jokowi Berkantor di IKN September 2024, Istana Matangkan Sejumlah Persiapan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:23 WIB
Jokowi Berkantor di IKN September 2024, Istana Matangkan Sejumlah Persiapan
Heru Budi Hartono. (Foto: Okezone/Jokowi)
JAKARTA - Istana mempersiapkan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan September nanti. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa agenda berkantor di IKN nantinya akan disesuaikan dengan agenda kunjungan Presiden Jokowi kerja ke beberapa daerah.

"Agenda Beliau akan disesuaikan, tentunya kunker beliau cukup banyak di sela-sela kunker, tentunya Beliau akan menyempatkan berkantor di IKN. Sedang berkoordinasi dengan Pak Mensesneg, Seskab, dan tentunya kesiapan lainnya, seperti koordinasi dengan Menteri PUPR," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Selain itu, Heru menepis kabar berkantornya Presiden Jokowi di IKN dikarenakan untuk menghindari demo. "Enggak kan beliau udah menyampaikan ya, sudah lama (rencana berkantor di IKN)," kata Heru. 

Diberitakan sebelumnya, Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana Presiden Jokowi mulai pindah dan bekerja di IKN pada awal September. Jokowi menunggu Bandara IKN yang saat ini masih dalam tahap konstruksi dijadwalkan beroperasi fungsional bulan depan.

"Kalau yang saya tahu, kalau nanti bandaranya beroperasi, minggu pertama September pindahan," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan saat ini progres pekerjaan landasan pacu yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR baru sepanjang 1.100 meter.

 

