INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Minta Airin Bicara Keras soal Kecurangan Pilkada yang TSM 

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:37 WIB
Megawati Minta Airin Bicara Keras soal Kecurangan Pilkada yang TSM 
Megawati Soekarnoputri. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung soal adanya kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Kali ini, dia meminta bakal Calon Gubernur (Bacagub) Provinsi Banten, Airin Rachmy Diany untuk berani bicara secara keras soal dugaan kecurangan di Pilkada

Mulanya, Megawati menyinggung soal adanya kecurangan TSM yang pernah terjadi. Ia merasa, sampai saat ini partainya selalu berupaya dilawan dengan upaya TSM tersebut.

"Kok terus kita di-TSM. Betul apa nggak? Nah liat, diem toh. Betul opo tidak?," kata Megawati dalam pidatonya usai memberikan SK Cakada yang diusung PDIP, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Dalam kesempatan itu, ia meminta semua kader dan para calon kepala daerah (Cakada) yang hadir di lokasi untuk berani mengungkap dan bersuara jika menemukan adanya indikasi kecurangan TSM tersebut. Salah satu yang dititipkan pesan ini adalah Bacagub Provinsi Banten, Airin Rachmy Diany.

"Airin. Ngomong yang keras. Iya dong. Kalau sudah masuk PDI lho, Awas lho ya," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan.

(Puteranegara Batubara)

      
Telusuri berita news lainnya
