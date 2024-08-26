Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Mau Ikut PDI Perjuangan atau Cuma Dompleng?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:42 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyidir sekelompok orang yang hanya ingin mendompleng partainya pada kontestasi Pilkada. Hal tersebut disampaikannya di Kantor DPP PDI Perjuangan sekaligus memperingatkan Airin Rachmi Diany yang diusung PDIP sebagai Cagub Banten pada Pilkada 2024.

"Mau ikut PDI Perjuangan atau cuma mau domplneg? Kalau mau masuk DPI Perjuangan, ya rohnya PDI Perjuangan. Saya nanya Mbak Airin, nanti mesti pakai merah item loh," ujar Megawati, Senin (26/8/2024).

Selain itu, Megawati juga menyinggung, pasangan calon yang maju melalui jalur independen dalam kontestasi Pilkada. "Terus maunya independen, ya jadi independen. Kalau mau masuk sebuah partai, ya masuk. Kalau enggak, ya enggak," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Megawati juga meminta kepada Airin yang telah diusung PDIP sebagai Bakal calon Gubernur (Bacagub) Provinsi Banten, untuk memakai pakaian bernuansa merah dan hitam.

"Saya tadi nanya itu, mbak Airin, ya, nanti musti pakai ini lho merah hitam lho. Iyalah mau dijadikan tapi coba masa gak pakai merah hitam, ya gimana," kata Megawati.

Selain Airin, Megawati juga menyentil kader partainya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam pesannya, Mega mengingatkan agar Ahok selalu menjaga omongannya dengan mengibaratkan dengan 'selotip'.

"Ahok, selotip tetap berjalan loh! Habis senengannya nyerocos aja," ujar Mega.

 

Halaman:
1 2
      
