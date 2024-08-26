Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Sebut 10 Tahun Terakhir Periode Terpanas Sepanjang Sejarah, Ini Dampaknya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:51 WIB
BMKG Sebut 10 Tahun Terakhir Periode Terpanas Sepanjang Sejarah, Ini Dampaknya
Dwikorita Karnawati. (Foto: Okezone/Binti Mufarida)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan 10 tahun terakhir merupakan periode terpanas sepanjang sejarah. Sedangkan tahun 2023 dinobatkan sebagai tahun terpanas sejak pencatatan suhu dilakukan oleh manusia.

“Seperti sama-sama kita ketahui, 10 tahun terakhir merupakan periode tahun terpanas sepanjang sejarah. Dengan tahun 2023 merupakan tahun terpanas,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati pada Ekspose Nasional Perubahan Iklim 2024, Senin (26/8/2024).

Dwikorita juga mengungkapkan berdasarkan data pengamatan BMKG di Stasiun Klimatologi Deli Serdang, tercatat kenaikan suhu udara sebesar 0,9 derajat Celcius dalam 70 tahun atau periode data tahun 1951 hingga 2021. Dia mengatakan hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan pola curah hujan di Indonesia.

“Menyebabkan perubahan pola curah hujan dan distribusi air. Jadi kenaikan suhu ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola curah hujan dan distribusi air,” kata Dwikorita.

Dwikorita pun mengatakan sejalan dengan visi BMKG untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui layanan meteorologi klimatologi dan geofisika yang andal, maka dalam kesempatan ini dia mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim ini.

“Karena di sini kita lihat, jadi tugas BMKG adalah melakukan observasi, monitoring pengamatan secara sistematis, sudah dilakukan puluhan tahun, data-data sudah di monitor, dianalisis bahkan dilakukan, kita mengevaluasi tren, melakukan prediksi melakukan proyeksi,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
