Tak Ada Nama Anies Baswedan, Ini Daftar Calon Kepala Daerah Jagoan PDIP di Pilkada 2024

JAKARTA - PDIP sudah mengumumkan beberapa nama calon kepala daerah yang dijagokan dalam Pilkada serentak tahun 2024. Namun, dari sekian banyak belum ada nama Anies Baswedan.

Terbaru, PDIP resmi mengusung Jenderal Purnawirawan TNI Muhammad Andika Perkasa sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah (Jateng). Ia secara resmi dipasangkan oleh mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

"Di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Adapun beberapa jagoan PDIP di tingkat provinsi yang sudah resmi di Pilkada 2024, yakni;

Kepulauan Riau, Muhammar Rudi - H. Aunur Rafiq

Jambi, Al Haris - Abdullah Sani

Kep. Bangka Belitung, Hidayat Arsani - Heliana

Bali, Wayan Koster - I Nyoman Giri Prasta

Papua Tengah, Meki Nawipa - Deinas Geley

Papua Selatan, Apolo Safanto - Paskalis Imagawa

Provinsi Aceh, Musyakir Manaf.

Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Ramayadi.

Riau, Abdul Wahid dan SF Herianto.

Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian.

Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin.

Sulawesi Utara, Steven Kandouw.

Kalimantan Tengah, Nadalsyah Koyem dan Sigit Yunianto.

Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.