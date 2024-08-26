Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Bahlil Lahadalia Diduga Minum Whisky Hibiki Rp 38,5 Juta, Golkar: Dijebak!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:14 WIB
Viral Bahlil Lahadalia Diduga Minum Whisky Hibiki Rp 38,5 Juta, Golkar: Dijebak!
Bahlil Lahadalia dan Whisky Hibiki Rp 38,5 Juta/ist
A
A
A

JAKARTA  - Partai Golkar menduga ada pihak yang sengaja menjebak dan menyebarkan foto yang diduga Ketum Partai Beringin, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia meminum Whisky Hibiki seharga Rp 38,5 Juta.

Adapun foto tersebut beredar di sosial media X dan menjadi viral. Dalam gambar itu memperlihatkan seseorang yang diduga Bahlil mengenakan baju putih. Dia nampak tengah menelepon sambil memegang kepala. Namun di sampingnya terlihat ada botol miras dengan harga puluhan jutaan.

Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan, mengatakan, Bahlil bisa saja dijebak pihak internal partai yang bersebrangan dengannya. Namun, Lisman juga menegaskan bahwa foto tersebut belum tentu benar.

"Mungkin beliau lagi terima telepon, akhirnya bisa difoto ataupun dijebak ataupun dalam momentum yang kita enggak taulah dalam foto tersebut," kata Lisman di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/8/2204).

Lisman enggan memerinci siapa pihak internal yang dicurigai. Namun dia menegaskan bahwa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) telah melaporkan akun sosial media yang mengunggah foto diduga Bahlil itu.

"Kedatangan kami sebagai kader muda Partai Golkar, kami ingin melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penyebaran foto yang menyangkut ketua umum partai kami Pak Bahlil," ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement