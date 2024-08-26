Viral Bahlil Lahadalia Diduga Minum Whisky Hibiki Rp 38,5 Juta, Golkar: Dijebak!

JAKARTA - Partai Golkar menduga ada pihak yang sengaja menjebak dan menyebarkan foto yang diduga Ketum Partai Beringin, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia meminum Whisky Hibiki seharga Rp 38,5 Juta.

Adapun foto tersebut beredar di sosial media X dan menjadi viral. Dalam gambar itu memperlihatkan seseorang yang diduga Bahlil mengenakan baju putih. Dia nampak tengah menelepon sambil memegang kepala. Namun di sampingnya terlihat ada botol miras dengan harga puluhan jutaan.

Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan, mengatakan, Bahlil bisa saja dijebak pihak internal partai yang bersebrangan dengannya. Namun, Lisman juga menegaskan bahwa foto tersebut belum tentu benar.

"Mungkin beliau lagi terima telepon, akhirnya bisa difoto ataupun dijebak ataupun dalam momentum yang kita enggak taulah dalam foto tersebut," kata Lisman di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/8/2204).

Lisman enggan memerinci siapa pihak internal yang dicurigai. Namun dia menegaskan bahwa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) telah melaporkan akun sosial media yang mengunggah foto diduga Bahlil itu.

"Kedatangan kami sebagai kader muda Partai Golkar, kami ingin melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penyebaran foto yang menyangkut ketua umum partai kami Pak Bahlil," ucapnya.