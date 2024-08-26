Gazalba Saleh Jalani Sidang Pembacaan Tuntutan pada 5 September 2024

JAKARTA - Rangkaian sidang dengan agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi pada kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan Terdakwa Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh telah selesai. Selanjutnya, sidang akan digelar untuk mendengarkan pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri menyatakan, sidang pembacaan tuntutan pada perkara tersebut dijadwalkan pada Kamis, 5 September 2024.

"Sidang kita tunda hari Kamis tanggal 5 September 2024 jam 10 pagi, dengan acara pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum dari KPK," kata Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/8/2024).

Hakim Fahzal pun memerintahkan Jaksa untuk kembali menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang pada waktu yang telah disebutkan itu.

"Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa dalam persidangan ini, jaga kesehatan," ujarnya.

Sekadar informasi, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh menerima gratifikasi Rp650 juta terkait pengkondisian perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan terdakwa Jawahirul Fuad. Jumlah tersebut ia terima bersama seorang pengacara bernama Ahmad Riyad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyad menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp650 juta haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai Hakim Agung Republik Indonesia," kata Jaksa KPK di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024.

Gazalba juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam surat dakwaannya, Jaksa menyebutkan, Gazalba Saleh melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Edy Ilham Shooleh dan Fify Mulyani.