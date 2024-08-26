Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Sebut Bahlil Rajin Sholat dan Berakhlak Baik, Tidak Mungkin Nenggak Whisky Puluhan Juta!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:07 WIB
Golkar Sebut Bahlil Rajin Sholat dan Berakhlak Baik, Tidak Mungkin Nenggak Whisky Puluhan Juta!
Foto Diduga Bahlil Sedang Minum/ist
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan melaporkan pengunggah foto diduga Bahlil Lahadalia tengah meminum minuman keras ke Bareskrim Polri. Foto yang diduga Bahlil meminum Whisky Hibiki seharga Rp 38,5 Juta sebelumnya viral di media sosial.

Lisman menilai, Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan sosok yang agamis dan rajin beribadah. Sehingga, Lisman meyakini bahwa foto yang beredar di sosial media tidak benar.

"Setahu kita Pak Bahlil orang baik dan dia rajin sholat juga, artinya akhlaknya bagus gitu. Saya nggak pernah melihat bahwa Pak Bahlil tuh minum minuman keras, nggak ada itu," kata Lisman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Oleh sebab itu, Lisman menegaskan, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sengaja melaporkan pihak yang diduga pelaku penyebaran foto tersebut, guna memberikan efek jera.

"Kami mendesak kepada Bareskrim Mabes Polri kena ini sangat viral di beberapa media sosial dan grup-grup WA kita minta ini dihentikan dan kita minta siapa dalang di balik ini," kata Lisman.

Lisman pun mencurigai ada oknum internal partai maupun kelompok tertentu yang mensponsori untuk viralkan foto tersebut, untuk mencemarkan nama baik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

 

Halaman:
1 2
      
