Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Kasih Surat Dukungan ke Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah untuk Maju di Pilgub Bangka Belitung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:11 WIB
Perindo Kasih Surat Dukungan ke Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah untuk Maju di Pilgub Bangka Belitung
Penyerahan Surat Dukungan di Pilgub Bangka Belitung
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali memberikan surat dukungan kepada pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah untuk maju sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bangka Belitung pada Pilkada 2024 mendatang. Surat dukungan itu resmi diberikan di Kantor DPP Partai Perindo, Senin (26/8/2024).

"Harapan kami ini nanti akan dibawa, digunakan pada saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum," kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar, Senin (26/8/2024).

Michael juga menjabarkan sejumlah alasan mengapa Partai Perindo mendukung pasangan itu. Salah satu alasannya ialah, Erzaldi Rosman merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung terakhir yang menorehkan banyak prestasi.

"Kenapa kami mendukung pasangan ini, kami melihat bahwa pak Gubernur yang sekarang menjadi Gubernur incumbent (sebelum ditunjuk penjabat baru), punya banyak prestasi dan kita lihat juga masyarakat antusiasmenya masih tinggi," kata Michael.

Apalagi kini ada sosok Yuri Kemal yang akan dipasangkan bersama Erzaldi. Erzaldi merupakan tokoh dari kalangan muda yang dinilai bisa memimpin Bangka Belitung.

"Calon Wakil Gubernurnya yang merespresentasikan kalangan muda. Kami melihat ini adalah momen regenerasi politik juga di Bangka Belitung. Sehingga nanti kami bisa melihat peran-peran pemuda lebih banyak lagi," kata dia.

Adanya kalangan muda yang menjadi kepala daerah merupakan salah satu ide dan gagasan yang dicanangkan dalam transformasi Partai Perindo di era kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo.

"Memang di Partai Perindo kita sedang melakukan transformasi besar-besaran di internal partai dan kita ingin mendorong semangat transformasi ini bukan hanya di dalam partai Perindo tapi juga di banyak pasangan calon kepala daerah di Pilkada kali ini, kita berharap bahwa mentalitas tranformasi ini perlu ada," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement