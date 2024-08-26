Perindo Kasih Surat Dukungan ke Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah untuk Maju di Pilgub Bangka Belitung

JAKARTA - Partai Perindo kembali memberikan surat dukungan kepada pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah untuk maju sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bangka Belitung pada Pilkada 2024 mendatang. Surat dukungan itu resmi diberikan di Kantor DPP Partai Perindo, Senin (26/8/2024).



"Harapan kami ini nanti akan dibawa, digunakan pada saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum," kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar, Senin (26/8/2024).



Michael juga menjabarkan sejumlah alasan mengapa Partai Perindo mendukung pasangan itu. Salah satu alasannya ialah, Erzaldi Rosman merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung terakhir yang menorehkan banyak prestasi.



"Kenapa kami mendukung pasangan ini, kami melihat bahwa pak Gubernur yang sekarang menjadi Gubernur incumbent (sebelum ditunjuk penjabat baru), punya banyak prestasi dan kita lihat juga masyarakat antusiasmenya masih tinggi," kata Michael.



Apalagi kini ada sosok Yuri Kemal yang akan dipasangkan bersama Erzaldi. Erzaldi merupakan tokoh dari kalangan muda yang dinilai bisa memimpin Bangka Belitung.



"Calon Wakil Gubernurnya yang merespresentasikan kalangan muda. Kami melihat ini adalah momen regenerasi politik juga di Bangka Belitung. Sehingga nanti kami bisa melihat peran-peran pemuda lebih banyak lagi," kata dia.



Adanya kalangan muda yang menjadi kepala daerah merupakan salah satu ide dan gagasan yang dicanangkan dalam transformasi Partai Perindo di era kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo.



"Memang di Partai Perindo kita sedang melakukan transformasi besar-besaran di internal partai dan kita ingin mendorong semangat transformasi ini bukan hanya di dalam partai Perindo tapi juga di banyak pasangan calon kepala daerah di Pilkada kali ini, kita berharap bahwa mentalitas tranformasi ini perlu ada," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)