INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Pramono Anung yang Dikabarkan Jadi Cagub DKI Jakarta

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:15 WIB
Profil Pramono Anung yang Dikabarkan Jadi Cagub DKI Jakarta
Pramono Anung dikabarkan jadi Cagub DKI Jakarta dari PDIP. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Profil Pramono Anung banyak dicari setelah namanya tiba-tiba mencuat sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan (PDIP). Kabar tersebut dihembuskan oleh sejumlah tokoh PDIP yang menyatakan bahwa Menteri Sekretaris Kabinet itu akan dipasangkan dengan Rano Karno.

Munculnya nama Pramono Anung mengejutkan publik karena sebelumnya PDIP santer dikabarkan mencalonkan Anies Baswedan-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, Anies sempat berpamitan ke ibunda untuk berangkat ke Markas PDIP yang akan menggelar pengumuman calon kepala daerah, Senin (26/8/2024). Namun nyatanya PDIP tak mengumumkan calon untuk Pilgub DKI, melainkan Pilgub Jateng, Pilgub Banten dan lainnya.

Jika ditelisik, nyatanya nama Pramono bukanlah kali pertama muncul sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Pada Juli 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyebut nama Pramono sebagai sosok yang diperhitungkan merebut kursi nomor satu di Jakarta.

Pernyataan Hasto kala itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut Anies Baswedan menarik untuk diusung. "Mbak Puan kemarin menyebut Mas Anies itu menarik, kemudian ada muncul nama Mas Pramono Anung," kata Hasto, Kamis 6 Juni 2024.

Hasto bahkan memuji Pramono sebagai tokoh dengan pengalaman luas dan masih energik. "Mas Pram ini kalau naik sepeda speed-nya bisa 32 Km per jam, jadi masih gigih speed. Kemudian dari sisi pengalamannya sangat luas," ujar Hasto.

Profil Pramono Anung

Pramono Anung Wibowo lahir di Kediri pada 11 Juni 1963. Pramono merupakan lulusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, dan doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
