HOME NEWS NASIONAL

Didukung Partai Perindo Maju di Pilkada Bangka Belitung, Yuri Kemal Ingin Libatkan Kelompok Pemuda Bangun Daerah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:49 WIB
Didukung Partai Perindo Maju di Pilkada Bangka Belitung, Yuri Kemal Ingin Libatkan Kelompok Pemuda Bangun Daerah
Pilkada Bangka Belitung
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah didukung Partai Perindo untuk maju sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bangka Belitung pada Pilkada 2024. Yuri Kemal mengaku hendak melibatkan kelompok pemuda untuk membangun daerah.

"Memang kita ingin melibatkan pemuda-pemuda di Bangka Belitung untuk turut aktif membangun kampungnya," kata Yuri di Kantor DPP Partai Perindo, Senin (26/8/2024).

Yuri menilai hal ini senada dengan ide Partai Perindo yang juga tengah melakukan transformasi internal di mana mulai melibatkan kalangan muda dalam berpolitik. Salah satu alasannya ialah untuk melahirkan regenerasi baru tokoh muda untuk berpolitik.

"Kita melihat sekarang regenerasi muda itu minim. Kita lihat bagaimana sekarang partai-partai itu mempunyai kursi banyak tetapi ketika dihadapkan pada siapa dia mau mengusung calon ternyata tidak ada stok," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Yuri regenerasi yang mandek itu perlu dihindari. Ia pun kembali menegaskan pentingnya  melibatkan kelompok muda dalam membangun sebuah daerah.

"Kita harus hindarkan hal ini dengan cara bagaimana melibatkan pemuda baik ke dalam maupun juga ke dalam aktif membangun kampungnya, membangun ekonomi ke depan," tutupnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
