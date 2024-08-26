Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,8 Gunungkidul Berada di Zona Megathrust!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:48 WIB
Gempa M5,8 Gunungkidul Berada di Zona Megathrust!
Gempa Gunungkidul berada di zona megathrust (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan awal tercatat M5,8 dan diupdate menjadi M5,5 di Gunungkidul, Yogyakarta berada di zona megathrust.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng (megathrust),” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2024).

Diketahui, gempa terjadi pada pukul 19.57.42 WIB yang berpusat di wilayah Samudra Hindia, Selatan Gunungkidul Yogyakarta. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,5.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,85° LS ; 110,17° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 107 Km arah Barat Daya Gunungkidul pada kedalaman 42 km.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust),” kata Daryono.

Daryono memastikan dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 20.20 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 (dua) aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Kepada masyarakat, ia mengimbau, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

"Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun  tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733//gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187706//gempa_halmahera_utara-GqzB_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Wilayah Halmahera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187611//cuaca_di_jabodetabek-DjbN_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387//gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187186//gempa_sumur_banten-Vgo1_large.jpg
Gempa Guncang Barat Daya Sumur Banten Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187157//hujan_jabodetabek-m2U9_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement