Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Percepat Layanan Publik Berbasis Elektronik

Reymond Atuha Pama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:06 WIB
Kemendagri Percepat Layanan Publik Berbasis Elektronik
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo/ist
A
A
A

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani komitmen pemanfaatan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda), di Jakarta, Senin, (26/8/2024). Penandatanganan ini merupakan ikhtiar BSKDN Kemendagri mendorong Pemda mempercepat pelayanan publik melalui inovasi.

“Penandatanganan komitmen ini merupakan bentuk  ikhtiar dari kedua belah pihak, dalam hal ini Kemendagri dan pemerintah daerah bersama-sama berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo.

Dikatakannya, penerapan inovasi serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi berbasis elektronik dibutuhkan untuk mengakselerasi pelayanan publik di daerah.

Oleh karena itu, Kemendagri mendorong Pemda memanfaatkan berbagai teknologi, salah satunya melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/13100/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini untuk mendorong agar amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dapat dijalankan dengan baik oleh Pemda.

“Aplikasi Puja Indah merupakan bentuk diseminasi inovasi daerah dalam bentuk aplikasi layanan pemerintahan berbagi pakai dan berbasis data input,”ujarnya.

Puja Indah diperuntukkan bagi daerah yang mempunyai keterbatasan dalam penerapan SPBE, baik dari sisi anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun teknologi. Dengan aplikasi ini, Pemda tetap dapat memberikan layanan publik secara digital kepada masyarakat.

Saat ini, kata dia, aplikasi Puja Indah telah menyediakan sejumlah layanan publik. Hal itu di antaranya perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, komoditas, aspirasi, trantibumlinmas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149590/bupati-3EQC_large.jpg
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149523/tito-T924_large.jpg
Berkaca Kasus Lucky Hakim, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Harus Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement