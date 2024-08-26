Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Insulin Kini Diproduksi Lokal, DPR RI: Langkah Maju Tekan Obat Impor

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:35 WIB
Insulin Kini Diproduksi Lokal, DPR RI: Langkah Maju Tekan Obat Impor
Gedung DPR RI. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi IX DPR RI mendukung terobosan besar dunia kesehatan Indonesia yang kini mampu memproduksi insulin lokal pertama untuk penderita diabetes. Keberhasilan ini juga memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor insulin.

"Ini hal yang bagus dan perlu didukung oleh semua pihak. Keberhasilan ini tidak hanya menandai peningkatan kualitas produk kesehatan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada obat-obatan impor, termasuk insulin," ujar anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, Senin (26/8/2024).

Insulin berbahan baku lokal ini telah resmi masuk dalam formularium nasional (fornas), yang berarti dapat ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Rahmad menyambut baik hal tersebut karena dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya penderita diabetes.

"Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi industri kesehatan nasional. Saya sangat mengapresiasi inovasi ini, yang menunjukkan bahwa kita mampu memproduksi obat-obatan berkualitas tinggi dengan bahan baku lokal sekaligus dapat meringankan beban masyarakat," tutur Rahmad Legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut.

Menurut Rahmad, Insulin lokal ini tidak hanya akan membantu menurunkan biaya pengadaan obat melalui pengurangan impor, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan lebih lanjut di bidang farmasi dalam negeri.

Dengan masuknya insulin lokal ke dalam fornas, Indonesia kini memiliki peluang untuk menjadi lebih mandiri dalam penyediaan obat-obatan penting, yang selama ini didominasi oleh produk impor.

"Hal ini tentunya akan mendorong kualitas SDM di bidang kesehatan Indonesia untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menciptakan solusi kesehatan yang lebih baik di dunia kesehatan," ungkap Rahmad.

Untuk mendukung inovasi insulin lokal, Anggota Komisi Kesehatan DPR RI itu pun mendorong agar Pemerintah memasifkan program-program yang mendukung gerakan makan sehat untuk masyarakat. Rahmad menyebut hal tersebut penting mengingat penyandang diabetes di Indonesia sudah sangat banyak.

 

