Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasca-Deklarasi, Airin-Ade Dapat Dukungan Partai Gelora

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |23:30 WIB
Pasca-Deklarasi, Airin-Ade Dapat Dukungan Partai Gelora
Partai Gelora
A
A
A

JAKARTA - Pasangan bakal calon gubernur Banten dan bakal calon wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi resmi mengantongi rekomendasi dari Partai Gelora untuk maju pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024.

Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusaan (SK) B1KWK yang diserahkan langsung Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kepada Airin di Gelora Media Center, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024) malam.

Disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Banten Junaidi Fajri, rekomendasi tersebut diberikan lantaran elektabilitas Airin yang unggul di masyarakat Banten menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Partai Gelora untuk memberikan dukungan penuh.

Selain itu, prestasi gemilang yang telah diraih Airin selama menjabat walikota Tangerang Selatan dan Ade Sumardi selama menjadi Wakil Bupati Lebak juga semakin mengukuhkan keduanya sebagai sosok yang kapabel dan layak memimpin Provinsi Banten.

"Dukungan terhadap Ibu Airin dan Pak Ade semakin menguat dengan adanya banyak dukungan dari masyarakat Banten. Mereka meyakini bahwa Airin-Ade adalah sosok yang tepat untuk membawa Banten lebih sejahtera," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement