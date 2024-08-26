Pasca-Deklarasi, Airin-Ade Dapat Dukungan Partai Gelora

JAKARTA - Pasangan bakal calon gubernur Banten dan bakal calon wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi resmi mengantongi rekomendasi dari Partai Gelora untuk maju pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024.

Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusaan (SK) B1KWK yang diserahkan langsung Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kepada Airin di Gelora Media Center, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024) malam.

Disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Banten Junaidi Fajri, rekomendasi tersebut diberikan lantaran elektabilitas Airin yang unggul di masyarakat Banten menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Partai Gelora untuk memberikan dukungan penuh.

Selain itu, prestasi gemilang yang telah diraih Airin selama menjabat walikota Tangerang Selatan dan Ade Sumardi selama menjadi Wakil Bupati Lebak juga semakin mengukuhkan keduanya sebagai sosok yang kapabel dan layak memimpin Provinsi Banten.

"Dukungan terhadap Ibu Airin dan Pak Ade semakin menguat dengan adanya banyak dukungan dari masyarakat Banten. Mereka meyakini bahwa Airin-Ade adalah sosok yang tepat untuk membawa Banten lebih sejahtera," ungkapnya.