Dapat Dukungan PPP, Ridwan Kami Janji Bikin Program Keislaman di Jakarta

JAKARTA - Ridwan Kamil dan Suswono menerima surat keputusan dukungan atau B1KWK dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini berjanji akan membuat program keislaman jika dipercaya memimpin Jakarta.

"Hari-hari ini sampai menjelang pendaftaran adalah rangkaian penyerahan surat rekomendasi dengan format KPU ya B1 KWK, menandakan sudah resmi partai-partai melalui DPP-nya mengirimkan surat tersebut," kata Ridwan Kamil saat terima SK dukungan dari PPP di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Agustus 2024.

"Hari ini dari PPP saya terima melalui DPW-nya yang tentunya kami sangat bahagia, gembira dan kami berharap kader-kader dari PPP untuk ikut dalam kontestasi bersama pasangan RIDO, nama dari pasangan kami Ridwan Kamil-Suswono," sambungnya.

Ridwan Kamil menegaskan, melalui dukungan resmi partai politik, dia yakin dapat memenangkan Pilkada, san membawa solusi untuk Jakarta.

"Meyakinkan kepada warga dengan riang gembira, dengan tawaran-tawaran yang solutif, bagaimana membawa Jakarta yang baru pasca IKN dan Jakarta Maju dengan inovasi-inovasinya," ucapnya.

Di sisi lain, pria dengan sapaan baru 'bang Emil' itu mengungkap, akan membawa program keislaman, sebagai representasi hadirnya partai islam.

"Dan karena platform PPP juga adalah agama tentu keseimbangan lahir batin ya, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, itu pasti kita akan perhatikan. Sehingga semua mendapatkan keadilan di dalam pembangunan 5 tahun ke depan," ucapnya.



(Salman Mardira)