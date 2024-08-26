Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Dukungan PPP, Ridwan Kami Janji Bikin Program Keislaman di Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |05:47 WIB
Dapat Dukungan PPP, Ridwan Kami Janji Bikin Program Keislaman di Jakarta
Ridwan Kamil dan Suswono terima SK dukungan dari PPP (Okezone.com/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Ridwan Kamil dan Suswono menerima surat keputusan dukungan atau B1KWK dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini berjanji akan membuat program keislaman jika dipercaya memimpin Jakarta.

"Hari-hari ini sampai menjelang pendaftaran adalah rangkaian penyerahan surat rekomendasi dengan format KPU ya B1 KWK, menandakan sudah resmi partai-partai melalui DPP-nya mengirimkan surat tersebut," kata Ridwan Kamil saat terima SK dukungan dari PPP di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Agustus 2024.

"Hari ini dari PPP saya terima melalui DPW-nya yang tentunya kami sangat bahagia, gembira dan kami berharap kader-kader dari PPP untuk ikut dalam kontestasi bersama pasangan RIDO, nama dari pasangan kami Ridwan Kamil-Suswono," sambungnya.

Ridwan Kamil menegaskan, melalui dukungan resmi partai politik, dia yakin dapat memenangkan Pilkada, san membawa solusi untuk Jakarta.

"Meyakinkan kepada warga dengan riang gembira, dengan tawaran-tawaran yang solutif, bagaimana membawa Jakarta yang baru pasca IKN dan Jakarta Maju dengan inovasi-inovasinya," ucapnya.

Di sisi lain, pria dengan sapaan baru 'bang Emil' itu mengungkap, akan membawa program keislaman, sebagai representasi hadirnya partai islam.

"Dan karena platform PPP juga adalah agama tentu keseimbangan lahir batin ya, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, itu pasti kita akan perhatikan. Sehingga semua mendapatkan keadilan di dalam pembangunan 5 tahun ke depan," ucapnya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement