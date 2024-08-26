Cuaca Jakarta Hari Ini Diprakirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Jakarta, Senin (26/8/2024) cerah berawan. Kondisi tersebut akan berlangsung sepanjang hari.

BMKG menjelaskan, untuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat serta Kepulauan Seribu akan berawan pada pagi hari dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celcius.

Kemudian, pada siang hari, seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu juga akan berawan. Sementara, malam dan dini hari, seluruh wilayah yang ada di Jakarta serta Kepulauan Seribu akan cerah berawan.

Untuk tingkat kelembapan, BMKG menyebutkan seluruh wilayah Jakarta akan berada pada 40 sampai dengan 95 persen.

(Arief Setyadi )