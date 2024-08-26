Truk Muatan Hebel Terguling Dekat Stasiun Cawang, Lalin Tersendat

Truk muatan hebel terguling di Jalan MT Haryono dekat Stasiun Cawang, Jakarta (Foto: @TMCPoldaMetro/Okezone)

JAKARTA - Truk bermuatan hebel mengalami kecelakaan hingga terguling di Ruas Jalan MT Haryono dekat Stasiun Cawang, Jakarta, pada Senin (26/8/2024). Hebel tampak berceceran di jalan.

Dari unggahan TMC Polda Metro Jaya, truk yang membawa penuh hebel itu terguling hingga menutupi sebagian bahu jalan.

"Terjadi kecelakaan truk bermuatan hebel terguling di ruas Jalan MT Haryono dekat Stasiun Cawang," tulis @TMCPoldaMetro.

Situasi lalu lintas di lokasi kejadian akibat kecelakaan tersebut tersendat. Para pengendara tampak mengantre untuk bisa melaju melewati lokasi kecelakaan.

"Situasi arus lalu lintas tersendat," imbuhnya.

Sementara mobil derek sudah ada di lokasi kejadian untuk menarik truk yang mengalami kecelakaan tersebut. Ada tidaknya korban jiwa maupun luka belum dikabarkan kepolisian.

(Arief Setyadi )