Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Hebel Terguling Dekat Stasiun Cawang Gegara Sopir Mengantuk

Rizki Faluvi , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |06:59 WIB
Truk Hebel Terguling Dekat Stasiun Cawang Gegara Sopir Mengantuk
Tuk hebel terguling di Jalan MT Haryono, Pancoran dekat Stasiun Cawang, Jakarta (Foto: Rizky Palufi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Truk muatan hebel terguling di Jalan Jendral MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024) pagi. Truk mengalami kecelakaan karena sopir mengantuk akibat menyetir selama empat jam.

"Saya mengantuk," ujarnya sopir truk, Iqbal.

Truk bernomor polisi A 9662 ZB itu terguling setelah menyerempet beton pembatas jalan. Akibatnya, truk yang mengangkut hebel dan semen itu terguling hingga menutup jalan.

Kencangnya benturan juga mengakibatkan truk mengalami kerusakan. Bumper kendaraan hingga roda terlepas dari truk.

Iqbal yang mengangkut hebel dari wilayah Cikande, mengatakan, rencananya hendak menuju Bekasi. Namun, setelah mengemudi selama 4 jam, ia mengaku mengantuk dan menyerempet beton jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068178/kecelakaan-9hsL_large.jpg
Kontainer Timpa Truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067753/kecelakaan-onYr_large.jpg
Satu Orang Tewas, Begini Kronologi Dua Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067703/kecelakaan-xZWX_large.jpg
Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066749/kecelakaan-G9JK_large.jpg
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066217/dirlantas_polda_aceh_kombes_iqbal-cQY3_large.jpeg
Ungkap Kasus Kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh Terapkan Metode TAA dengan Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064519/angkot_trabak_warga-83lS_large.jpg
Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement