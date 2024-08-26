Truk Hebel Terguling Dekat Stasiun Cawang Gegara Sopir Mengantuk

Tuk hebel terguling di Jalan MT Haryono, Pancoran dekat Stasiun Cawang, Jakarta (Foto: Rizky Palufi/Okezone)

JAKARTA - Truk muatan hebel terguling di Jalan Jendral MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024) pagi. Truk mengalami kecelakaan karena sopir mengantuk akibat menyetir selama empat jam.

"Saya mengantuk," ujarnya sopir truk, Iqbal.

Truk bernomor polisi A 9662 ZB itu terguling setelah menyerempet beton pembatas jalan. Akibatnya, truk yang mengangkut hebel dan semen itu terguling hingga menutup jalan.

Kencangnya benturan juga mengakibatkan truk mengalami kerusakan. Bumper kendaraan hingga roda terlepas dari truk.

Iqbal yang mengangkut hebel dari wilayah Cikande, mengatakan, rencananya hendak menuju Bekasi. Namun, setelah mengemudi selama 4 jam, ia mengaku mengantuk dan menyerempet beton jalan.