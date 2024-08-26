Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, 2 Pria Dibacok Gerombolan Bersajam di Parkiran Minimarket Jaktim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |07:25 WIB
Tragis, 2 Pria Dibacok Gerombolan Bersajam di Parkiran Minimarket Jaktim
Ilustrasi pembacokan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua pria berinisial ADP (20) dan SD (55) dianiaya gerombolan orang tak dikenal (OTK) di Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Agustus 2024 lalu. Korban mengalami luka usai dibacok di parkiran minimarket.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, kejadian bermula saat dua korban sedang berada di parkiran minimarket usai membeli air mineral. Tiba-tiba gerombolan berjumlah 15 orang membawa senjata tajam langsung menghampiri korban.

"Korban sedang berjalan kaki melintas di depan Alfamidi tiba-tiba sekitar 15 orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sambil beberapa orang pelaku membawa senjata tajam," kata Ade Ary lewat keterangannya, Minggu 25 Agustus 2024.

Tanpa sebab yang pasti, para pelaku menyerang korban kejadian melarikan diri. Akibat kejadian itu, kata dia, kedua korban mengalami luka bacok akibat senjata tajam.

"Korban ADP mengalami luka bacok di dengkul kaki kanan dan tangan kanan. Sementara korban SD mengalami luka bacok di bagian tangan kiri,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
