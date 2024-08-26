Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penertiban Kios Liar Tahap 2 di Jalur Puncak Dimulai Pagi Ini, Ratusan Petugas Diterjunkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |08:10 WIB
Penertiban Kios Liar Tahap 2 di Jalur Puncak Dimulai Pagi Ini, Ratusan Petugas Diterjunkan
Penertiban PKL jalur Puncak, Bogor (Foto: Putra Ramadhani/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Penertiban bangunan atau kios liar tahap 2 di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai digelar. Ratusan petugas gabungan pun diterjunkan ke lokasi.

Pantauan Okezone, penertiban dimulai dengan apel bersama aparat gabungan di halaman pintu masuk gantole atau para layang. Alat berat berupa eskavator dan truk yang akan mengangkut puing bangunan juga sudah terpakir di sekitar lokasi.

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan bahwa dalam penertiban pada tahap 2 ini ditargetkan ada 196 bangunan. Dari jumlah tersebut, sudah 90 bangunan yang dibongkar mandiri oleh pedagang.

"Hari ini tanggal 26, Alhamdulillah kalau saya lihat di lapangan dari target 196 sampai posisi semalam sudah ada 90 yang secara mandiri dibongkar, sangat berbeda dengan tahap pertama secara keseluruhan kurang lebih 339. Mudah-mudahan ini juga tidak terlalu lama tuntas hari ini. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak menjadi penting," kata Asmawa dalam sambutannya, Senin (26/8/2024).

Aswama menitip pesan kepada petugas yang bertugas pada kali ini untuk senantiasa menjaga keselamatan diri dan tim. Tak lupa, juga meminta dalam menjalankan tugas petugas harus humanis.

Halaman:
1 2
      
