Heru Budi Tinjau Pembagian Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Bujet Per Porsi Rp20-25 Ribu

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau kegiatan pemberian sarapan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (26/8/2024) pagi ini. Heru mengatakan bahwa pihaknya yang menggandeng CSR BUMD hingga pihak swasta tidak membatasi anggaran makan gratis bagi pelajar di Jakarta.

"Mengenai nilai Rupiah kami tidak batasi Pemda DKI bisa Rp15-Rp25 ribu, kalau Rp15 ribu kurang bagus jadi baiknya Rp20-Rp25 ribu, yang memasak juga dapat keuntungan karena harus menyiapkan, mengantar sampai tempat tujuan kira-kira itu," kata Heru Budi kepada wartawan di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).

Heru mengatakan yang terpenting kalori yang dibutuhkan anak-anak tercukupi dan disukai menunya. Ia mengevaluasi perihal nasi yang porsinya terlalu banyak sehingga tidak habis dimakan anak-anak.

"Yang penting kalorinya tersampaikan tujuan kami Pemda DKI, kalorinya tersampaikan mereka bisa makan kita lihat kesukaan mereka itu apa. Tadi sayurnya habis, buahnya dimakan, telurnya habis, nasinya setengah ya kebanyakan tadi saya lihat," ujarnya.

Sebelumnya, pantauan di lokasi, Heru tiba di SDN 04 Cipayung sekitar pukul 07.40 WIB disambut Plt Kadisdik, Budi Awaluddin; Kadis KPKP Suharini Eliawati; Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi; Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar; Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin; dan pejabat lainnya.

Heru yang mengenakan kaus polo berwarna putih menyempatkan swafoto dengan jajaran ibu-ibu PKK setempat sebelum naik ke ruang kelas di lantai dua. Heru memasuki ruang kelas IA, IB, IIA, IIB dan seterusnya.

Heru terlihat juga membagikan sarapan gratis dengan menu nasi putih, telur dadar/ceplok, jagung manis, sayur capcay, orek tempe, ayam suwir, dan buah anggur. Terlihat para pelajar SDN 04 Cipayung antusias dan lahap menyantap makan sarapan bergizi gratis yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta itu.

(Qur'anul Hidayat)