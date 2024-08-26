Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Megawati Tiba di Markas PDIP, Umumkan Pencalonan Anies-Rano Karno?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:59 WIB
Megawati Tiba di Markas PDIP, Umumkan Pencalonan Anies-Rano Karno?
Megawati tiba di Markas DPP PDIP. (Foto: Okezone/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tiba di markas kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat. Siang ini PDIP akan mengumumkan daftar calon kepala daerah (Cakada) gelombang tiga Pilkada serentak 2024. Santer beredar salah satu pasangan calon yang diusung adalah Anies Baswedan-Rano Karno untuk Pilkada Jakarta.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Megawati tiba sekira pukul 11.34 WIB. Presiden kelima RI itu datang mengenakan mobil hitam dengan nomor polisi B 42 yang didampingi pengawalan polisi.

Megawati langsung memasuki Gedung DPP PDIP. Sementara, hingga saat ini awak media masih berada di luar markas Partai berlambang moncong banteng tersebut.

Berdasarkan agenda yang diterima, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri  akan mengumumkan calon kepala daerah untuk kabupaten/kota dan gubernur, untuk gelombang ketiga sekira pukul 12.30 WIB.

Sebelumnya, Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dijadwalkan menyambangi markas DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) siang ini. Hal itu dibenarkan Juru Bicara Anies, Angga Putra Fidrian.

