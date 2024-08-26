Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1 Orang Tewas dalam Kecelakaan Mobil Vs Motor di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |13:12 WIB
1 Orang Tewas dalam Kecelakaan Mobil Vs Motor di Bogor
Ilustrasi Kecelakaan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan mobil dan motor terjadi di Jalan Raya Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kapolsek Jasinga AKP Budi Setiabudi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.00 WIB. Awalnya, mobil B 9742 PO yang dikendarai pria berinisial H melaju dari arah Jasinga menuju Bogor.

"Sedangkan motor G 6465 AMG yang dikendarai perempuan (LD) berboncengan dengan A melaju dari arah Bogor menuju arah Jasinga," kata Budi dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Ketika itu, mobil tersebut hendak menyalip truk tangki air yang sedang terparkir di bahu jalan. Sedangkan, motor hendak menyalip mobil angkutan kota (angkot) yang sedang menurunkan penumpang.

"Dan tidak bisa dihindari kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor tersebut," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
