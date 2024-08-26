Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Rombongan Pasukan dengan Kendaraan Tempur Menuju Jakarta, Ini Kata TNI AD

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |13:14 WIB
Viral Rombongan Pasukan dengan Kendaraan Tempur Menuju Jakarta, Ini Kata TNI AD
Prajurit TNI Bawa Ranpur saat Pawai Alutsista di Bundaran HI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Wahyu Yudhayana mengklarifikasi soal iring-iringan kendaraan tempur (ranpur) Anoa dan truk militer yang melintas di jalan raya. Rombongan tersebut membuat heboh warga Jakarta.

Diketahui, viral di media sosial tayangan video tentang iring-iringan ranpur tersebut, dengan narasi l yang berbunyi 'Lokasi raya Bogor, Militer Merapat ke Ibu Kota, ada apa?'.

Wahyu mengatakan, bahwa informasi yang disebarkan itu memicu opini yang keliru dan menyesatkan. Terlebih dalam kolom komentar, dinarasikan bahwa pergeseran ranpur dilakukan untuk pengamanan KPU, bahkan untuk melakukan kudeta. Padahal, kata Wahyu, iring-iringan ranpur tersebut untuk pengamanan KTT Indonesia-Afrika Forum di Bali.

"Memang benar telah dilaksanakan pergeseran sembilan unit Ranpur Anoa dari Jajaran Brigif 1/PIK menuju Kolinlamil, Tanjung Priuk, malam ini (25/8/2024). Pergeseran tersebut dalam rangka persiapan kegiatan pengamanan KTT Indonesia-Afrika Forum di Bali," kata Wahyu kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Dia menjelaskan, dua forum internasional yaitu High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP), dan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang akan digelar pada 1-3 September 2024 di Bali itu, merupakan ajang penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 

Halaman:
1 2
      
