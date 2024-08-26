Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Doa Ibunda untuk Anies Sebelum Bertolak ke PDIP: Insya Allah Dimudahkan Mengemban Amanah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |13:20 WIB
Doa Ibunda untuk Anies Sebelum Bertolak ke PDIP: Insya Allah Dimudahkan Mengemban Amanah
Anies meminta restu dari ibunda sebelum bertolak ke PDIP. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berpamitan dan meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan dan sang istri, Ferry Farhati. Anies pun didoakan oleh sang ibunda agar diberi kemudahan dalam urusannya dalam mengemban amanah.

Anies meminta restu kepada ibunda dan istrinya sebelum berangkat ke Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024). Anies kuat diisukan akan diumumkan secagai calon gubernur Jakarta oleh PDIP. Dalam momen itu, Anies memakai baju tenun berwarna merah.

 “Anies berangkat dulu ya, mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini,” ucap Anies.

Sang ibunda, Aliyah pun langsung menengadahkan tangan dan berdoa agar anaknya diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah menuju Pilkada Jakarta 2024.

“Insya Allah Anies dimudahkan dalam mengemban amanah apapun, semoga selalu diiringi dan diberikan pertolongan Allah SWT,” ucap Aliyah.

Sebelumnya, Anies dijadwalkan menyambangi markas DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) siang ini. Hal itu dibenarkan Juru Bicara Anies, Angga Putra Fidrian.

"Detail agendanya bisa ditanya ke PDI Perjuangan ya," kata Angga saat dikonfirmasi, Senin (26/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement