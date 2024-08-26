Doa Ibunda untuk Anies Sebelum Bertolak ke PDIP: Insya Allah Dimudahkan Mengemban Amanah

Anies meminta restu dari ibunda sebelum bertolak ke PDIP. (Foto: Dok Ist)

JAKARTA – Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berpamitan dan meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan dan sang istri, Ferry Farhati. Anies pun didoakan oleh sang ibunda agar diberi kemudahan dalam urusannya dalam mengemban amanah.

Anies meminta restu kepada ibunda dan istrinya sebelum berangkat ke Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024). Anies kuat diisukan akan diumumkan secagai calon gubernur Jakarta oleh PDIP. Dalam momen itu, Anies memakai baju tenun berwarna merah.

“Anies berangkat dulu ya, mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini,” ucap Anies.

Sang ibunda, Aliyah pun langsung menengadahkan tangan dan berdoa agar anaknya diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah menuju Pilkada Jakarta 2024.

“Insya Allah Anies dimudahkan dalam mengemban amanah apapun, semoga selalu diiringi dan diberikan pertolongan Allah SWT,” ucap Aliyah.

Sebelumnya, Anies dijadwalkan menyambangi markas DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) siang ini. Hal itu dibenarkan Juru Bicara Anies, Angga Putra Fidrian.

"Detail agendanya bisa ditanya ke PDI Perjuangan ya," kata Angga saat dikonfirmasi, Senin (26/8/2024).