JAKARTA - Sebuah gedung lantai 6 Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) mengalami kebakaran Senin, 26 Agustus 2024. Sejumlah kendaraan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Syamsul Huda mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Belium diketahui penyebab kebakaran.

"Obyek yang terbakar gedung RSPP Lantai 6. Situasi proses pemadaman," kata Syamsul Huda.

Daei informasi yang diterima MNC Portal sejumlah pasien yang berada di lokasi langsung dievakuasi.

