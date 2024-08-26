Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Anak Politisi Cantik Dilantik Jadi Anggota Dewan, dari Zita Anjani hingga Fatimah Tania

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |17:29 WIB
4 Anak Politisi Cantik Dilantik Jadi Anggota Dewan, dari Zita Anjani hingga Fatimah Tania
Fatimah Tania Nadira Alatas/IG
A
A
A

JAKARTA -  Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 resmi dilantik sebagai anggota dewan. Adapun pelantikan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji yang dihelat di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024).

Sementara dari ratusan anggota dewan yang dilantik terdapat sejumlah nama anak politisi senior dari berbagai partai politik.

1. Zita Anjani

Nama Zita Anjani anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang kembali terpilih pada periode kedua. Sebelumnya dia menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional.

2. Alia Noorayu Laksono

Alia Noorayu Laksono merupakan anak Politisi Golkar Agung Laksono. Sebelumnya dia menjabat Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional.

3. Fatimah Tania Nadira

Fatimah Tania Nadira Alatas merupakan anak Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY, Fadel Muhammad.  Sebelumnya Fatimah Taniah Nadira Atalas pernah menjabat Komisaris perusahaan dan Ketua UKM Srikandi Pemuda Pancasila

4. Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi

Terakhir ada nama Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi yang merupakan anak dari Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Politikus muda PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi, dinyatakan memperoleh raihan suara tertinggi di Daerah Pemilihan (Dapil) 8, wilayah Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/337/3110028//zita_anzani-pQJq_large.jpg
Jadi Utusan Presiden Bidang Pariwisata, Harta Zita Anjani Miliki Kekayaan Rp89,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/337/3086316//zita_anjani-kcPU_large.jpg
Zita Anjani Kunjungi Keturunan Pahlawan Nasional Radin Inten II, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement