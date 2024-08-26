4 Anak Politisi Cantik Dilantik Jadi Anggota Dewan, dari Zita Anjani hingga Fatimah Tania

JAKARTA - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 resmi dilantik sebagai anggota dewan. Adapun pelantikan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji yang dihelat di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024).

Sementara dari ratusan anggota dewan yang dilantik terdapat sejumlah nama anak politisi senior dari berbagai partai politik.

1. Zita Anjani

Nama Zita Anjani anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang kembali terpilih pada periode kedua. Sebelumnya dia menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional.

2. Alia Noorayu Laksono

Alia Noorayu Laksono merupakan anak Politisi Golkar Agung Laksono. Sebelumnya dia menjabat Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional.

3. Fatimah Tania Nadira

Fatimah Tania Nadira Alatas merupakan anak Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY, Fadel Muhammad. Sebelumnya Fatimah Taniah Nadira Atalas pernah menjabat Komisaris perusahaan dan Ketua UKM Srikandi Pemuda Pancasila

4. Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi

Terakhir ada nama Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi yang merupakan anak dari Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Politikus muda PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi, dinyatakan memperoleh raihan suara tertinggi di Daerah Pemilihan (Dapil) 8, wilayah Jakarta Selatan.