Anies Batal Diusung, PDIP Majukan Duet Pramono Anung- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - PDI Perjuangan batal mengusung pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai Banteng akan mengusung dua kadernya untuk bertarung di Pilgub Jakarta.

Informasi yang dihimpun Okezone, PDIP mengusung duet Pramono Anung yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan Rano Karno.

“Nanti kan ada waktunya,” ujar politikus PDIP Eriko Sotarduga kepada Okezone, saat dikonfirmasi kabar duet Pramono Anung-Rano Karno, Senin (26/8/2024).

Sekadar diketahui, PDIP batal mengusung pasangan Anies Baswedan- Rano Karno di Pilkada Jakarta. PDIP mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah tahap ketiga lainnya di Kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan nama-nama calon kepala daerah tidak menyebutkan nama Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan terlihat telah mengenakan baju tenun berwarna merah di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies akan bertolak ke Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) siang ini.

Dalam foto yang diterima Okezone, Anies Baswedan terlihat berpamitan dan meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan dan sang istri, Ferry Farhati.