HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ahok Dikasih Aturan Selotip, Megawati: Sukanya Nyerocos Saja

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:34 WIB
Ahok Dikasih Aturan Selotip, Megawati: Sukanya <i>Nyerocos</i> Saja
Megawati minta Ahok tidak terlalu banyak bicara (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berpesan kepada Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk tidak banyak bicara  terlebih dahulu. Mega juga bilang aturan seloptip tetap berjalan.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya usai mengumumkan calon kepala daerah (Cakada) yang diusung PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024). Diketahui, Ahok tampak hadir di acara tersebut dan mendengarkan pidato Megawati.

"Dulu saya pernah bilang ke Ahok, sampai tadi saya bilang, 'Pak Ahok selotip tetap berjalan toh?' habis kesenangannya nyorocos saja gitu lho," kata Megawati dalam pidatonya.

Usai menyampaikan pesan tersebut, Megawati lantas meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tak melayani wawancara bersama awak media.

"Terus saya bilang di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti enggak usah (wawancara), karena perintah ketum enggak boleh," ujar Presiden kelima RI itu.

 

Halaman:
1 2
      
