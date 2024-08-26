Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat! PDIP Akan Calonkan Pramono di Pilkada Jakarta, Abaikan Anies dan Ahok

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:47 WIB
Nekat! PDIP Akan Calonkan Pramono di Pilkada Jakarta, Abaikan Anies dan Ahok
Anies Baswedan dan Ahok/Okezone
JAKARTA  - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Banteng  sendiri akan majukan dua kadernya, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.

Pasalnya, ada aspirasi dari akar rumput yang menginginkan agar menduetkan Pramono Anung dengan Rano Karno pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini dikatakan Ketua DPP PDIP,  Djarot Syaiful Hidayat menanggapi pernyataan Bendahara Umum (Bendum) PDIP, Olly Dondokambey yang menyebut Anies Baswedan batal diusung PDIP, dan akan mengusung duet Pramono-Rano Karno.

"Iya (nama Pramono Anung diusulkan jadi Cagub). Karena itu juga ada aspirasi dari bawah, gitu lho ya," kata Djarot dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Namun demikian, soal kepastian siapa yang akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta, Djarot menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan sepenuhnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai.

"Jadi kita berikan sepenuhnya kepada ibu ketua umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," tutup mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Anies Baswedan terlihat mengenakan baju tenun berwarna merah di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies akan bertolak ke Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) siang ini.

 

