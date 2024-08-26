Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ahmad Riza Patria soal PKS Cabut Dukungan di Pilkada Tangsel: Kata Siapa?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:48 WIB
Ahmad Riza Patria soal PKS Cabut Dukungan di Pilkada Tangsel: Kata Siapa?
Ahmad Riza Patria angkat bicara soal PKS dikabarkan cabut dukungan di Pilkada Tangsel (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Walikota Tanggerang Selatan (Tangsel) Ahmad Riza Patria membantah isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencabut dukungan pada dirinya pada Pilkada Tangerang Selatan 2024. Sebab PKS prediksi lebih tertarik mendukung Ruhama-Shinta.

"Kata siapa membatalkan pasangan, dari mana?" ujar Riza di DPP PSI, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia menegaskan, setelah mengkonfirmasi ke DPD PKS, isu tersebut menurutnya tidak benar. PKS kata dia masih solid mendukung Ahmad Riza Patria - Marshel Widianto di pilwalkot Tangsel.

"Ya tadi kami konfirmasi ke DPP saya konfirmasi belum ada perubahan. Nanti kita tunggu saja yang pasti kami sudah terima B1 KWK dari PKS langsung kepada saya dan Marshel di Serpong," ujarnya.

Menurutnya wajar saja di tengah kontestasi pilkada ini, tiba-tiba ada usulan dari partai politik atau masyarakat yang lebih memilih untuk mengusung Ruhama-Shinta di pilkada 2024. Namun dia menegaskan, ia bersama Marshel telah menerima surat resmi dari PKS untuk mendaftar ke KPUD.

"Memang biasa di publik orang punya usul punya saran bahkan di internal partai itu biasa itu silakan saja punya usul ini punya usul itu a dengan si B, C dengan si D, itu sah-sah saja silakan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
