Anies Sempat Ngobrol Bareng Rano Karno di DPP PDIP Sebelum Batal Diumumkan Jadi Cagub

Anies Baswedan sempat menyambangi kantor DPP PDIP sebelum akhirnya batal diumumkan sebagai Cagub Jakarta (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengakui Anies Baswedan sempat menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024). Hal tersebut dilakukan Anies sebelum akhirnya batal diumumkan sebagai calon gubernur (Cagub) Jakarta pada Pilkada 2024.

"Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang, di Gedung B ketemu sama Si dul Bang Rano. Betul nggak? Bung Rano Karno," kata Djarot dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP pada Senin sore.

Djarot menagtakan, kedua tokoh itu merupakan mantan Gubernur di wilayahnya masing-masing. Sehingga, menurutnya wajar Anies dan Rano Karno sempat berdialog.

"Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi tidak boleh? Boleh kan? Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar-menukar pengalaman," ujarnya.

Namun, Djarot mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah pertemuan tersebut membicarakan Pilkada Jakarta 2024, atau hal lainnya.

"Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi saya belum bertanya langsung ke Pak Anies. Takut salah," ujarnya.