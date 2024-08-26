Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Sempat Ngobrol Bareng Rano Karno di DPP PDIP Sebelum Batal Diumumkan Jadi Cagub

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:56 WIB
Anies Sempat Ngobrol Bareng Rano Karno di DPP PDIP Sebelum Batal Diumumkan Jadi Cagub
Anies Baswedan sempat menyambangi kantor DPP PDIP sebelum akhirnya batal diumumkan sebagai Cagub Jakarta (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengakui Anies Baswedan sempat menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024). Hal tersebut dilakukan Anies sebelum akhirnya batal diumumkan sebagai calon gubernur (Cagub) Jakarta pada Pilkada 2024.

"Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang, di Gedung B ketemu sama Si dul Bang Rano. Betul nggak? Bung Rano Karno," kata Djarot dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP pada Senin sore.

Djarot menagtakan, kedua tokoh itu merupakan mantan Gubernur di wilayahnya masing-masing. Sehingga, menurutnya wajar Anies dan Rano Karno sempat berdialog.

"Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi tidak boleh? Boleh kan? Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar-menukar pengalaman," ujarnya.

Namun, Djarot mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah pertemuan tersebut membicarakan Pilkada Jakarta 2024, atau hal lainnya.

"Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi saya belum bertanya langsung ke Pak Anies. Takut salah," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185264//pemerintah-4OGw_large.jpg
Angka Depresi Warga Jakarta Lampaui Nasional, Rano Karno: Perlu Survei Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185254//pemerintah-afUu_large.jpg
Cerita Rano Karno Jualan Burung Semasa Kecil untuk Menyambung Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement