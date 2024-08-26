Tim 8 Jokowi dan Prabowo Kawal Ridwan Kamil-Suswono Daftar Pilkada Jakarta 2024 ke KPU

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Mereka akan dikawal dengan konvoi kendaraan roda dua oleh Dewan Pimpinan Nasional Tim 8 Relawan Jokowi dan Prabowo.

Sebagai informasi, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 12 partai politik yang tergabung dalam KIM plus untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Ke-12 parpol itu adalah Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, Perindo, PSI, Garuda, PPP, dan Gelora.

“Khususnya DKI Jakarta akan kita maksimalkan kekuatan rakyat untuk mengawal Kang Emil mendaftar ke KPU,” kata Koordinator Nasional Tim 8 Relawan Jokowi dan Prabowo Wignyo Prasetyo, Senin (26/8/2024).

Wignyo menambahkan, selain mengawal RK-Suswono, pengawalan dengan konvoi kendaraan roda dua juga akan dilakukan di Provinsi Banten dan Jawa Barat. “Kita akan konvoi motor di ketiga Provinsi itu,” ucapnya.

Dalam Pilkada 2024 ini, pihaknya juga telah menentukan sikap politik untuk mendukung calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Dalam Pilkada Serentak ini kami menyatakan sikap politik secara resmi mendukung calon-calon terutama dari Koalisi Indonesia Maju,” ucapnya.

Aktivis 98 ini menyebut, dukungan itu terutama untuk Provinsi DKI Jakarta jatuh kepada Ridwan Kamil, Provinsi Jawa Barat untuk Dedi mulyadi dan Banten Andra Soni.