25 Pemain Dipanggil untuk Pemusatan Latihan Tim Nasional Futsal

JAKARTA — Tim Nasional Futsal Indonesia akan memulai pemusatan latihan di Malang pada 1 September 2024 sebagai bagian dari persiapan menuju AFF Futsal Championship 2024. Pelatih kepala Hector Souto memanggil 25 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan ini.

Pemusatan latihan ini akan berlangsung di Unggul Sport Center selama kurang lebih 2 bulan, merupakan kesempatan penting bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sebelum komposisi akhir tim ditetapkan.

Hector Souto, yang saat ini menjadi juru taktik Tim Nasional Futsal Indonesia, menyatakan optimisme terhadap potensi skuad yang dipanggil kali ini.

"Sebanyak 25 pemain yang dipanggil terdiri dari kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang telah menunjukkan performa konsisten di Pro Futsal League. Pemain-pemain ini akan menjalani sesi latihan intensif yang mencakup aspek teknis, taktis, dan fisik, serta pertandingan uji coba untuk mengukur kesiapan mereka," katanya, Senin (26/8/2024).

AFF Futsal Championship 2024 akan berlangsung di Thailand pada bulan November mendatang. Indonesia bertekad untuk meraih hasil terbaik dalam turnamen ini, dan pemusatan latihan di Malang menjadi bagian dari persiapan intensif untuk mencapai target tersebut.

Masyarakat dan pendukung futsal di seluruh Indonesia diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional Futsal Indonesia dalam perjalanan mereka menuju kejayaan di AFF Futsal Championship 2024.

(Salman Mardira)