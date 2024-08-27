Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa 7 Pejabat Pemkot, Dalami Pekerjaan Proyek di Kota Semarang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |01:33 WIB
KPK Periksa 7 Pejabat Pemkot, Dalami Pekerjaan Proyek di Kota Semarang
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, pada Senin 26 Agustus 2024. Pemeriksaan dilakukan di Mapolrestabes Semarang. 

"Didalami terkait dengan Pekerjaan-Pekerjaan dan Proyek di Pemkot Semarang," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya. 


Adapun, mereka yang diperiksa adalah, Kabid Perekonomian BAPPEDA Kota Semarang, M. Luthfi Eko Nugroho; Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Kota Semarang, M. Hisam Ashari; dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang, Endah Emayanti. 


Kemudian, Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, Aji Nur Setiawan; dan PNS, Rimajantu Sadmoko; serta CEO dan Sekretaris Daffam Group, Billy Dahlan dan Aghita Pralambang. 


Sejatinya, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Bapenda Kota Semarang, Indiriyasari. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang besok. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187738//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-yNzo_large.jpg
Usut Kasus Pengolahan Karet, KPK Panggil 2 Mantan Direktur Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187624//ketua_kpk_setyo_budiyanto-jl1z_large.jpg
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement