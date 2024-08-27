Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen KPK Tak Hadir di Sidang Kasus Pungli Rutan KPK, Apa Alasannya?

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |04:05 WIB
Sekjen KPK Tak Hadir di Sidang Kasus Pungli Rutan KPK, Apa Alasannya?
Sidang kasus pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta (Okezone.com/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa tak hadir untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pemungutan liar atau pungli di Rumah Tahanan KPK. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/8/2024).

Jaksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Tony Indra mengungkapkan alasan Cahya tidak hadir di ruang persidangan untuk menjadi saksi terhadap 15 terdakwa pungli karena ada urusan kedinasan yang tak bisa ditinggalkannya.  "Ada keterangan, ada suratnya itu, keterangannya ada urusan kedinasan yang gak bisa ditinggalkan," kata Tony. 

Tony belum memastikan apakah Cahya akan kembali diundang menjadi saksi dalam persidangan yang akan datang. Menurutnya, hal itu akan dikoordinasikan dengan Kasatgas KPK. 

"Kalau saksi memang kan kita diskusikan dengan kasatgas sama yang lainnya ya, apakah ini mengacu pada template yang berikutnya, agenda saksinya atau kita panggil, undang lagi," ujarnya. 

Sebelumnya pada sidang perdana Kamis 1 Agustus 2024, JPU mendakwa ke-15 terdakwa yang merupakan pegawai KPK telah memeras tahanan di Rutan KPK dengan total nominal senilai Rp6.387.150.000. 

"Para terdakwa selaku petugas Rutan KPK telah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya terkait dengan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan selama berada di dalam tahanan," kata JPU di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. 

"Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang yaitu para tahanan Rutan KPK antara lain Elvianto, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P. Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Azis Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas’ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi untuk memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.387.150.000,00" sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187738//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-yNzo_large.jpg
Usut Kasus Pengolahan Karet, KPK Panggil 2 Mantan Direktur Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187624//ketua_kpk_setyo_budiyanto-jl1z_large.jpg
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement