Golkar Kembali Deklarasi Dukung Airin di Pilgub Banten

Partai Golkar kembali dukung Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Partai Golkar kembali mendukung Airin Rachmi Diany di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Sebelumnya, partai berlambang pohon beringin itu sempat mencabut dukungan.

"Keputusan Golkar hasil kajian politik Partai Golkar secara mendalam," ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat jumpa pers, Selasa (27/8/2024).

Bahlil memastikan, dukungan yang diberikan Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan siapapun. Ia pun menegaskan, hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) baik-baik saja.

Otomatis Partai Golkar akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang lebih dulu mengusung Airin dan kadernya, Ade Sumardi. Pemberian dukungan Golkar terhadap Airin diberikan langsung oleh Bahlil.

"Terima kasih kepada para senior Partai Golkar," ujar Airin.

Koalisi Partai Golkar dan PDIP akan berhadapan dengan pasangan calon yang diusung KIM di Pilgub Banten, yakni Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

(Arief Setyadi )