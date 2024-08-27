Golkar Kembali Dukung Airin-Ade yang Sudah Diusung PDIP di Pilkada Banten, Batal Ajukan Andra-Dimyati

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar bermanuver dengan kembali mendukung duet Airin Rachmy Diany dan Ade Sumardi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang akan diusung di Pilkada Banten 2024.

Dengan dukungan Golkar ke duet Airin-Andre, maka partai berlambang pohon beringin ini batal mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah untuk Banten. Pengumuman ini langsung diumumkan oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Untuk Provinsi Banten, yang pasti temen-temen tunggu yang dari kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang barang bagus itu pasti itu memang banyak yang minat,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (27/8/2024).

“Partai Golkar menyerahkan B1-KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur, yaitu Pak Ade Sumardi,” tambah Bahlil

Sementara itu, duet Airin-Ade juga telah diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan, pengumuman itu pun langsung disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, pada Senin (26/8) kemarin.

Setelah pengumuman, para calon kepala daerah yang diusung PDIP menerima surat penyerahan surat keputusan (SK) dari DPP PDIP. Megawati Soekarnoputri menyerahkan langsung SK tersebut kepada para calon kepala daerah.

