HOME NEWS NASIONAL

Diusung di Pilkada Banten, Airin : Ingin Kampanye Pakai Baju Golkar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:19 WIB
Diusung di Pilkada Banten, Airin : Ingin Kampanye Pakai Baju Golkar
Golkar Resmi Usung Airin di Pilkada Banten. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar resmi mengusung Airin Rachmi Diany di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024. Dukungan ini diklaim telah melewati proses pengkajian secara mendalam. 

Usai mendapatkan dukungan, Airin menyebut telah menanti sikap resmi dari partainya tersebut. Bahkan, Ia mengaku ingin mengenakan baju atau atribut Partai Golkar ketika turun ke basis massa untuk kampanye. 

"Kampanye ingin juga pakai baju Golkar," kata Airin dalam jumpa pers, Selasa (27/8/2024). 

Menurut Airin, dirinya beserta seluruh kader Partai Golkar sampai dengan dewasa ini masih memiliki visi dan misi yang sama. Sebab itu, Airin menghormati dinamika perpolitikan yang sempat terjadi. 

"Karena kami keluaga, ada ikatan yang kuat. Politik kami masih punya visi dan misi yang sama," ujar Airin. 

Sebelumnya, Partai Golkar kembali mendukung Airin Rachmi Diany di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Sebelumnya, partai berlambang pohon beringin itu sempat mencabut dukungan.

 

Halaman:
1 2
      
