Kronologi Golkar Dukung Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024

JAKARTA - Partai Golkar kembali mendukung duet Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Banten 2024. Dengan adanya dukungan tersebut, Partai Golkar otomatis berkoalisi dengan PDIP.

Dukungan terhadap Airin-Ade langsung diumumkan Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia setelah sebelumnya sempat mencabut dukungan. Partai berlambang pohon beringin ini pun dipastikan batal mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Untuk Provinsi Banten, yang pasti teman-teman tunggu yang dari kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang barang bagus itu pasti itu memang banyak yang minat,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (27/8/2024).

“Partai Golkar menyerahkan B1-KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur, yaitu Pak Ade Sumardi,” tambah Bahlil.

Sementara itu, duet Airin-Ade juga telah diusung oleh PDIP. Bahkan, pengumuman itu pun langsung disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, pada Senin 26 Agustus 2024 kemarin.

Setelah mengumumkan, para calon kepala daerah yang diusung PDIP menerima surat penyerahan surat keputusan (SK) dari DPP PDIP. Megawati Soekarnoputri menyerahkan langsung SK tersebut kepada para calon kepala daerah.

(Arief Setyadi )