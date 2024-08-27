Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Virus Mpox, Jokowi Minta Upaya Preventif Bagi Delegasi Afrika di Acara IAF Bali 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:34 WIB
Cegah Virus Mpox, Jokowi Minta Upaya Preventif Bagi Delegasi Afrika di Acara IAF Bali 
Jokowi Pimpin Rapat Terbatas. Foto: Okezone/Raka.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri kabinet dan kepala lembaga untuk dapat melakukan upaya preventif bagi delegasi dari Afrika ketika menghadiri acara Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 di Bali awal September nanti. Hal tersebut terkait dengan antisipasi pencegahan dari penyebaran virus Mpox. 

"Saya minta betul-betul ada upaya preventif khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Jokowi mengatakan bahwa Mpox telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern) oleh WHO.

Maka dari itu, Jokowi meminta kabinetnya untuk waspada dan hati-hati apalagi akan ada banyak delegasi dari Afrika datang ke Bali untuk menghadiri Indonesia Africa Forum (IAF).

"Saya juga minta betul-betul kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, terkait dengan penyebaran wabah Mpox. Karena yang saya baca kasus Mpox ini sangat meningkat di Kongo," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas persiapan penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. Dirinya mengungkapkan IAF akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 3 September mendatang.

"Tanggal 1-3 September penyelenggaraan Indonesia Africa Forum, pada forum ini diundang 51 negara, 22 di antaranya negara dari kawasan Afrika, dan diperkirakan yang hadir kurang lebih 1500 peserta," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta agar akomodasi untuk kepala negara untuk dipersiapkan dengan baik.

"Yang pertama saya minta diupdate kesiapan penyelenggaraan berapa banyak kepala negara yang akan hadir dan urusan yang berkaitan dengan akomodasi," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077137/lukisan_jokowi-GChk_large.jpg
Lukisan Raksasa Jokowi di Istana Curi Perhatian Menteri Baru, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076698/prabowo-eKcG_large.jpg
Diantar Prabowo, Jokowi Akan Pulang ke Solo Pakai Pesawat TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076571/jokowi-AHjB_large.jpg
Istana Gelar Upacara Pisah Sambut Jokowi ke Prabowo Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076174/jokowi-dMNf_large.jpg
Tawa Canda Jokowi, Prabowo dan Maruf Amin saat Makan Siang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076154/jokowi-KrEs_large.jpg
Pamit ke Menteri, Jokowi: Minggu Siang Saya Akan Pulang ke Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076143/jokowi-wg26_large.jpg
Momen Hangat Makan Siang Terakhir Jokowi dan Menteri, Terselip Pesan untuk Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement