Cegah Virus Mpox, Jokowi Minta Upaya Preventif Bagi Delegasi Afrika di Acara IAF Bali

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri kabinet dan kepala lembaga untuk dapat melakukan upaya preventif bagi delegasi dari Afrika ketika menghadiri acara Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 di Bali awal September nanti. Hal tersebut terkait dengan antisipasi pencegahan dari penyebaran virus Mpox.

"Saya minta betul-betul ada upaya preventif khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Jokowi mengatakan bahwa Mpox telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern) oleh WHO.

Maka dari itu, Jokowi meminta kabinetnya untuk waspada dan hati-hati apalagi akan ada banyak delegasi dari Afrika datang ke Bali untuk menghadiri Indonesia Africa Forum (IAF).

"Saya juga minta betul-betul kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, terkait dengan penyebaran wabah Mpox. Karena yang saya baca kasus Mpox ini sangat meningkat di Kongo," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas persiapan penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. Dirinya mengungkapkan IAF akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 3 September mendatang.

"Tanggal 1-3 September penyelenggaraan Indonesia Africa Forum, pada forum ini diundang 51 negara, 22 di antaranya negara dari kawasan Afrika, dan diperkirakan yang hadir kurang lebih 1500 peserta," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta agar akomodasi untuk kepala negara untuk dipersiapkan dengan baik.

"Yang pertama saya minta diupdate kesiapan penyelenggaraan berapa banyak kepala negara yang akan hadir dan urusan yang berkaitan dengan akomodasi," kata Jokowi.