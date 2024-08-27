Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil ke Ade Sumardi Kader PDIP Cawagub Airin: Kami Tak Minta Tukar Warna Baju

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:10 WIB
Bahlil ke Ade Sumardi Kader PDIP Cawagub Airin: Kami Tak Minta Tukar Warna Baju
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. (Foto: Okezone/Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan meminta kader PDI Perjuangan (PDIP) Ade Sumardi untuk masuk menjadi anggota Golkar. Meskipun, Ade saat ini duet dengan Airin Rachmy Diany di Pilkada Banten 2024.

"Demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar. Karena sejujurnya perbedaan itu indah," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menegaskan bahwa Indonesia majemuk, begitu pula dengan dukungan kepada Airin dan Ade. Apalagi, Ade merupakan kader PDIP yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

"Dan memang Indonesia ini majemuk. terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning," tegas Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil pun menegaskan bahwa dukungan ke Airin dan Ade menunjukkan bahwa Golkar menjadi partai terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944//bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187704//bahlil-Wo7u_large.jpg
Bencana Sumatera, Bahlil Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703//bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187588//menteri_esdm_bahlil-1FrR_large.jpg
Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode pada Korban Bencana Sumatera, Bahlil: Jangan Disalahgunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414//pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187051//banjir-H3mh_large.jpg
Perintah Bahlil, Legislator Golkar Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement