Golkar Kembali Dukung Airin-Ade di Pilkada Banten, Bahlil: Barang Bagus

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengumumkan mendukung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Banten 2024. Meski, sebelumnya Golkar sempat cabut dukungan terhadap Airin.

"Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat di mana pun berada. Bahwa hari ini, Partai Golkar menyerahkan B1KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangan Wakil Gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membuat perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dengan mendukung Airin-Ade, maka partai berlambang pohon beringin ini batal mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten. Andra Soni dan Dimyati Natakusumah merupakan pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Bahlil pun menyinggung barang bagus pada duet Airin dan Ade untuk Banten. "Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangat bagusnya, ada juga yang minta. Kalau bisa, ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan. Dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar," katanya.

Apalagi, kata Bahlil, bahwa Airin merupakan kader yang dilahirkan dari Partai Golkar. "Dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi," ujarnya.