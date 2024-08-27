3 Skenario Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta dari PDIP, Bagaimana Nasib Anies?

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) masih belum mengumumkan pasangan calon yang diusung untuk Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah nama pun beredar di publik, bahkan diembuskan sendiri oleh tokoh-tokoh PDIP. Nama-nama itu di antaranya Anies Baswedan, Pramono Anung dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berikut tiga skenario pasangan cagub-cawagub Jakarta dari PDIP:

1. Anies Baswedan-Rano Karno

Pasangan Anies-Rano ramai dibicarakan beberapa hari belakangan. Bahkan, pasangan ini sudah masuk rencana bakal diumumkan PDIP pada Senin 26 Agustus 2024. Namun, rencana itu mendadak buyar dan penyebabnya masih jadi tanda tanya.

Pada Senin kemarin, Anies sudah berangkat dari rumahnya ke Markas PDIP untuk menerima pencalonan dirinya di Pilkada Jakarta. Bahkan, Anies sudah mengenakan batik tenun berwarna merah khas partai berlambang kepala banteng itu.

Publik lantas dibuat kaget karena nama Anies-Rano tak jadi diumumkan pada acara penetapan calon kepala daerah dari PDIP. Bahkan, Anies pun tak nampak kehadirannya dalam acara tersebut.

Meski batal diumumkan, peluang Anies diusung PDIP belum bisa dikatakan tertutup. Pasalnya, pendaftaran calon kepala daerah dibuka sejak hari ini, Selasa 27 Agustus 2024 hingga Kamis 29 Agustus 2024. Tidak ada yang bisa menebak manuver yang bisa terjadi di dunia perpolitikan.

2. Pramono Anung-Rano Karno

Pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendadak mencuat pasca-batalnya pengumuman pencalonan Anies-Rano Karno. Sejumlah tokoh PDIP mengembuskan isu bahwa PDIP akan mengusung pasangan ini di Pilgub Jakarta.

Jika ditelisik, nyatanya nama Pramono bukanlah kali pertama muncul sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Pada Juli 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyebut nama Pramono sebagai sosok yang diperhitungkan merebut kursi nomor satu di Jakarta.

Pernyataan Hasto kala itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut Anies Baswedan menarik untuk diusung. "Mbak Puan kemarin menyebut Mas Anies itu menarik, kemudian ada muncul nama Mas Pramono Anung," kata Hasto, Kamis 6 Juni 2024.

Hasto bahkan memuji Pramono sebagai tokoh dengan pengalaman luas dan masih energik. "Mas Pram ini kalau naik sepeda speed-nya bisa 32 Km per jam, jadi masih gigih speed. Kemudian dari sisi pengalamannya sangat luas," ujar Hasto.